شكرا لمتابعة خبر عن قرار بتأجيل قضية استئصال الغدة التناسلية لطفل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجلت الهيئة الطبية الشرعية جلسة النظر في الدعوى المقدمة من والد الطفل نهار الحارثي التي اتهم فيها مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بالتسبب في استئصال إحدى غدتيه التناسليتين بسبب الإهمال.

وتم تأجيل القضية للأسبوع المقبل، وذلك بعدما استمعت المحكمة إلى الشهود ووالدة الطفل.

وطالب الأب باستدعاء مدير المستشفى، مشيرًا إلى عدم قيامه بالواجب المترتب عليه عند التقدم بالشكوى.