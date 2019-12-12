شكرا لمتابعة خبر عن الدخان القديم قد يعود للأسواق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - صرحت مصادر بأن الجهات المعنية، تدرس إعادة الدخان القديم إلى الأسواق، وذلك في حال ثبوت عدم صلاحية الدخان الجديد.
وجاء هذا القرار بعد الشكاوى والجدل المثار حول الدخان الجديد وتغير نكهته.
وكانت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أصدرتا، بياناً مشتركاً بشأن ما تمَّ تداوله مؤخرًا بشأن منتجات التبغ واختلاف مكوناتها بعد تطبيق الغلاف الجديد.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أنَّ تغير النكهة الذي لاحظه المستهلك لا يعود لمواد مغشوشة بعد إجراء الفحوص المخبرية اللازمة.
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