شكرا لمتابعة خبر عن مصير 14 أفريقيًا أوهموا رجال أعمال بمضاعفة أموالهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة عن صدور أحكام قضائية بالسجن بمدد متفاوتة ضد 14 أفريقيًا.

وارتكب المتهمون جرائم منها النصب والاحتيال، وإيهام ضحاياهم بقدرتهم على استخراج الكنوز من باطن الأرض مقابل الحصول على الأموال، والسحر والتزوير.

وتمكن المتهمون من النصب على عدد من رجال الأعمال وأقنعوهم بمضاعفة الأموال.