شكرا لمتابعة خبر عن مصير 14 أفريقيًا أوهموا رجال أعمال بمضاعفة أموالهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة عن صدور أحكام قضائية بالسجن بمدد متفاوتة ضد 14 أفريقيًا.
وارتكب المتهمون جرائم منها النصب والاحتيال، وإيهام ضحاياهم بقدرتهم على استخراج الكنوز من باطن الأرض مقابل الحصول على الأموال، والسحر والتزوير.
وتمكن المتهمون من النصب على عدد من رجال الأعمال وأقنعوهم بمضاعفة الأموال.
كانت هذه تفاصيل خبر مصير 14 أفريقيًا أوهموا رجال أعمال بمضاعفة أموالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.