شكرا لمتابعة خبر عن بلدي قلوة يجدد الثقة في «العويفي» رئيساً للمجلس ويرشح «الغبيشي» نائباً له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة جلسته الخاصة بالانتخاب لرئيس المجلس ونائبه بناء على ما ورد للمجلس من وزارة الشؤون البلدية والقروية لعقد جلسة خاصة لانتخاب رؤساء ونواب المجالس البلدية للفترة الثالثة حيث أقر أعضاء المجلس التجديد بالإجماع للأستاذ علي محمد صالح العويفي رئيساً للمجلس البلدي للفترة الثالثة من دورته الحالية وكذلك ترشيح بالإجماع للأستاذ محمد عطية معيض الغبيشي نائبا لرئيس المجلس.

وعبر العويفي والغبيشي عن شكرهما وتقديرهما لأعضاء المجلس على ثقتهم بانتخابهما بالإجماع واعدين بالاستمرار في العمل الجاد والمثمر بتعاون كافة الأعضاء ليكونوا عند حسن ظن المواطن والمسؤول وأكد بأن هذه أمانة وطنية أسندت على أعضاء المجلس البلدي – وهم إن شاء الله جديرون بالثقة بالعمل في سبيل خدمة محافظة قلوة ومراكزها والقرى التابعة لها مؤكدين العمل وفقاً لرؤية الوطن وتطلعات سمو أمير منطقة الباحة وتوجيهات مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقدم العويفي الشكر لسمو أمير منطقة الباحة ولمحافظ قلوة الأستاذ عبدالله العويدي ولأمين منطقة الباحة على دعمهم للعمل البلدي بالمحافظة ومراكزها ولمشايخ و أهالي المحافظة وكذلك شكره لرئيس ومنسوبي بلدية محافظة قلوة على تفاعلهم وتجاوبهم وتنفيذهم لتوصيات وقرارات ومبادرات المجلس البلدي وعلى ما يقدمونه لخدمة العمل البلدي ولنائب رئيس المجلس السابق الأستاذ عبدالله فيحان الزهراني وأمانة المجلس على الجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة.

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