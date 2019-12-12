النفط يهبط بعد زيادة مفاجئة في المخزون الأمريكي

الخميس 12 ديسمبر 2019

تراجعت أسعار النفط نحو 1% الأربعاء عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ومع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت جولة جديدة من الرسوم على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية ستدخل حيز التنفيذ، الأحد المقبل.



تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 63.72 دولار للبرميل، بانخفاض 62 سنتا. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا ليغلق على 58.76 دولار للبرميل.

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ووفقا لرويترز، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية زادت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بقوة.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، "مخزنات البنزين تشجع بالأحرى المراهنة على انخفاض الأسعار نظرا للتراجع في معدلات تشغيل مصافي التكرير وانحدار الطلب على البنزين".

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية، الأسبوع الماضي، إلى 90.6% من الطاقة الإجمالية. وانخفض استهلاك بنزين السيارات إلى 8.8 مليون برميل يوميا، مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.