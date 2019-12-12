شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 250 طالبا على «صيانة الجوالات» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح قائد مدرسة الأبناء مشقي الحربي أن الورش اشتملت على صيانة الجوالات، وفيها تم تدريب 250 طالبا، من أصل 350 طالبا مستهدفا بالمبادرة، وتم إصلاح 30 جهازا منذ انطلاق المبادرة، وتوفير فرصة عمل لأحد الطلاب، بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة لورشة صيانة أجهزة الحاسب الآلي، والتي تدرب فيها 150 طالبا.
كما دشن مدير تعليم الجبيل فريقا للصيانة بالمدرسة، يضم مجموعة من الطلاب المبدعين؛ لصقل مواهبهم، وإيصالهم إلى سوق العمل، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب 250 طالبا على «صيانة الجوالات» بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.