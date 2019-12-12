شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 250 طالبا على «صيانة الجوالات» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير إدارة التعليم بمحافظة الجبيل معمر الزهراني ورش الصيانة، إحدى مبادرات رعاية المواهب، بحضور مدير مكتب العمل بالجبيل مطلق القحطاني، وممثل قائد الأسطول المقدم البحري محمد الدوسري، وذلك بمدرسة الأبناء الثانوية بالأسطول الشرقي.

وأوضح قائد مدرسة الأبناء مشقي الحربي أن الورش اشتملت على صيانة الجوالات، وفيها تم تدريب 250 طالبا، من أصل 350 طالبا مستهدفا بالمبادرة، وتم إصلاح 30 جهازا منذ انطلاق المبادرة، وتوفير فرصة عمل لأحد الطلاب، بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة لورشة صيانة أجهزة الحاسب الآلي، والتي تدرب فيها 150 طالبا.

كما دشن مدير تعليم الجبيل فريقا للصيانة بالمدرسة، يضم مجموعة من الطلاب المبدعين؛ لصقل مواهبهم، وإيصالهم إلى سوق العمل، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.