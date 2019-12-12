السعودية اليوم / برنامج الأمم المتحدة للتنمية يصنف تشاد ضمن الدول الاضعف نموا انسانيا



نجامينا 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

صنف تقرير برنامج الامم المتحدة للانماء للعام الحالي، ولة تشاد ضمن الدول الاقل نموا على الصعبد البشري والإنساني، محتلة المرتبة 187 من بين 189 دولة .

وأوضحت ممثلة البرنامج الدولي في نجامينا كارول فلور سمارسنياك، ان مؤشر النمو على الصعيد البشري في تشاد انتقل خلال 18 سنة من 0.298 نقطة ( سنة 2000 ) إلى 0.401 نقطة فقط (سنة 2018 ).

وثمن التقرير مع ذلك جهود الحكومة التشادية للحد من الفوارق في البلاد في مختلف مظاهرها .

ودعت مسئولة المنظمة الدولية في نجامينا إلى الانطلاق من هذه النتائج لاتخذ إجراءات اكثر حزما لدعم السياسات والاستراتيجيات لاستئصال الفقر والحد من الفوارق الاجتماعية .

//انتهى//

02:11ت م

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