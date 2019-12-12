شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..مجهولون يشوهون لوحة لوجه امرأة بالرياض.. ووزير الثقافة يعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر فنان الجرافيتي الشهير كلاخ، صورة أوضحت تعرض إحدى رسوماته بالرياض إلى تشويه المتعمد. واستنكر كلاخ تشويه لوحته التي تضمنت وجه فتاة كن قد رسمها على جدار بالرياض، قائلا: طيب انتظر تكمل أسبوع بعدين خربها. ومن جانبه علق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان على تغريدة الرسام الشهير، قائلا: مبدع يا كلاخ وكلنا ندعمك وزملائي سيتواصلون معك. Advertisements

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