خرائط جوجل تأتي بميزة التصفّح الخفي لمستخدمي iOS

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كان الظهور الأوّل والحصري لخيار التصفّح الخفي أو التصفّح الخاص في خرائط جوجل موجّه لمستخدمي أندرويد، حيث أوّل نسخة تجريبية قدّمت هذه الميزة كانت في شهر سبتمبر الماضي، بعد ذلك وتحديدًا في أكتوبر الذي يليه، أصبح هذا الخيار متاح وبشكل رسمي لمستخدمي أندرويد، والآن تصل وبشكل رسمي لمستخدمي النظام الآخر iOS.
ولعل السبب الأكبر في إطلاق هذه الميزة هو تهدئة مخاوف المستخدمين عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، حيث عادةً ما تحتفظ جوجل بسجل موقعك، والذي يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت تريد تذكر مكان قمت بزيارته مؤخرًا، أو الحصول على توصيات أماكن، ولكن في أوقات أخرى ترغب في عدم مشاركة بيانتك لأحد، لذلك تم إيجاد هذه الميزة في الخرائط.
فيما يخص هذه الميزة على تطبيق الخرائط في iOS، فهي تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها مع أندرويد، بحيث كل ما عليه فعله هو فتح الحرائط والنقر فوق صورة ملفك الشخصي، وتحديد خيار “تشغيل وضع التصفح المتخفي”، وأثناء تشغيل هذا الوضع، لن تتلقى أي اقتراحات أو إخطارات مخصصة..، كما ولن يتم حفظ عمليات البحث والرحلات في حسابك على جوجل.
أخيرًا، أشارت جوجل أنه ومع بداية العام القادم، سيتمكن مستخدمي خرائطها من حذف أماكن محددة قمت بزيارتها من الجدول الزمني وبشكل معدد، وذلك بدلاً من حذف سجل السفر بالكامل أو حسب نطاق التاريخ.
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