نتفلكس تختبر إطلاق اشتراك سنوي أرخص

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المنافسة في سوق خدمات بث المحتوى المرئي أصبحت شرسة للغاية مع دخول لاعبين كبار، لذا العملاقة نتفلكس ستلعب على وتر السعر للحفاظ على مكانتها، وبدأت باختبار اشتراك سنوي جديد بسعر أرخص من الحالي.

الاشتراك الجديد بدأت باختباره في الهند أحد أهم وأضخم أسواقها والتي لديها حساسية عالية للأسعار. وستقدم نتفلكس خصم 50% على سعر الاشتراك السنوي.

وتوفر نتفلكس للمستخدمين الجدد عدة خيارات للاشتراك تبدأ من 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة. وسيكون هناك تخفيضات 20-30 بالمئة على رسوم الاشتراك لأول مرة للمستخدمين الجدد.

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هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها نتفلكس الهند كمنطقة للاختبارات، حيث سبق لها أن اختبرت الاشتراك الخاص بالهواتف الذكية فقط وبسعر 2.79 دولار شهرياً فقط.

وذكرت متحدثة باسم نتفلكس الهند أنها ستعمل على توسيع نطاق الاختبار لتشمل المزيد من الأشخاص في حال كان مفيداً لهم، هذا يعني إمكانية شمول عدة دول أخرى لاحقاً بدون ذكر تفاصيل عن أسمائها أو مواعيد إطلاقها.

وتعاني نتفلكس من منافسة شديدة من قبل أمازون وديزني، وتنفق سنوياً 15 مليار دولار على إنتاج أفلام ومسلسلات وبرامج حصرية لها.

وللهند حصة من الإنفاق أيضاً حيث ذكرت الشركة الاسبوع الماضي أنها أنفقت 420 مليون دولار على محتوى حصري يناسب الهند.

ويوجد لدى نتفلكس 160 مليون مشترك مدفوع حول العالم، ولا تكشف الشركة بدقة عن عدد مستخدميها في الهند,

