السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني يمنح السفير عبدالله آل الشيخ وسام (نجمة الاستحقاق)



المنامة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

منح فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، سفير خادم الحرمين الشريفين السابق لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وسام "نجمة الاستحقاق" الفلسطيني، تقديرا لإسهاماته ودوره في تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والسعودي ونصرة القضية الفلسطينية.

وقلد السفير الفلسطيني لدى البحرين، طه عبد القادر، السفير آل الشيخ وسام "نجمة الاستحقاق"، وذلك بمقر السفارة الفلسطينية في المنامة، بحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البحرين.

وأعرب الدكتور عبد الله آل الشيخ عن سعادته بتسلم الوسام، وقال في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - قد أكد في كلمته السامية في أعمال القمة الخليجية بالرياض، حق الفلسطينيين في قيام دولتهم وعاصمتها القدس الشريف، وهو حقٌ لا يمكن التنازل عنه ولا إغفاله أو المزايدة عليه بأي حالٍ من الأحوال، فهو حق أصيل مكتسب لهم وسيتحقق بإذن الله".

بدوره أعرب سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية

وأكد أن المملكة تستحق التقدير الدائم من الشعب الفلسطيني لما تقدمه من وقفة ثابتة في الجانب السياسي والمادي والمعنوي، وآخرها وقفة القمة الخليجية ودعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

// انتهى //

03:53ت م

0340



المنامة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسمنح فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، سفير خادم الحرمين الشريفين السابق لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وسام "نجمة الاستحقاق" الفلسطيني، تقديرا لإسهاماته ودوره في تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والسعودي ونصرة القضية الفلسطينية.وقلد السفير الفلسطيني لدى البحرين، طه عبد القادر، السفير آل الشيخ وسام "نجمة الاستحقاق"، وذلك بمقر السفارة الفلسطينية في المنامة، بحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البحرين.وأعرب الدكتور عبد الله آل الشيخ عن سعادته بتسلم الوسام، وقال في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - قد أكد في كلمته السامية في أعمال القمة الخليجية بالرياض، حق الفلسطينيين في قيام دولتهم وعاصمتها القدس الشريف، وهو حقٌ لا يمكن التنازل عنه ولا إغفاله أو المزايدة عليه بأي حالٍ من الأحوال، فهو حق أصيل مكتسب لهم وسيتحقق بإذن الله".بدوره أعرب سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية التي ما فتئت تقف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله -، وكل أبنائه البررة الذين توالوا على الحكم حتى يومنا هذا في العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.وأكد أن المملكة تستحق التقدير الدائم من الشعب الفلسطيني لما تقدمه من وقفة ثابتة في الجانب السياسي والمادي والمعنوي، وآخرها وقفة القمة الخليجية ودعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.// انتهى //03:53ت م0340

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني يمنح السفير عبدالله آل الشيخ وسام (نجمة الاستحقاق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.