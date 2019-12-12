رايتس رادار: ثلث مقاتلي ميليشيا الحوثي أطفال دون السادسة عشرة

الخميس 12 ديسمبر 2019

قالت منظمة رايتس رادار إنها رصدت وعديد من المنظمات المحلية والدولية حالات تجنيد الأطفال بشكل غير مسبوق والزج بهم في جبهات القتال بشكل مخيف، حيث تؤكد الإحصائيات أن أكثر من 30% من مقاتلي جماعة الحوثي هم من الأطفال القصّر، ممن تقل أعمارهم عن السادسة عشرة.



ودعت رايتس رادار التي تتخذ من هولندا مقراً لها إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والى ضرورة التوثيق المستمر للانتهاكات وجمع الأدلة، حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فالإفلات من العقاب يؤدي إلى التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

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وطالبت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره، وخاصة الدول الثمانية عشرة المهتمة بالشأن اليمني، والتي لها تأثير على أطراف الصراع والنزاع المسلح في اليمن لوقف الانتهاكات بحق المدنيين ومنع وإيقاف تزويد المليشيا بالسلاح، ومساعدة اليمن للخروج من ٲزمته الراهنة.

كما دعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها للعمل على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والضغط على مختلف أطراف النزاع المسلح باليمن لضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وضمان إجراء تحقيقات ومقاضاة لمرتكبي الجرائم والانتهاكات ومعاقبتهم.