شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الأمر بالمعروف» وجامعتي المؤسس وجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتهدف المذكرتان اللتان وقعهما الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف الدكتور عبدالرحمن السند، مع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، إلى تحقيق التعاون في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والحلقات الدراسية المشتركة، ما يسهم في تطوير الأداء، واستثمار إمكانات الجامعة العلمية والأكاديمية والبحثية والتدريبية لتحقيق أهداف المذكرتين.

وثمن الدكتور السند، جهود أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، وتشريفهما مراسم توقيع المذكرتين، موضحاً أن هذا التعاون يحقق عدة أهداف في مجال خدمة المجتمع، والبحث العلمي عبر الكليات والمعاهد العلمية في محافظات المنطقة التي تقوم الجامعتان بخدمتها.