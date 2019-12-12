شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يتسلم تقرير الدفاع المدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، تقريراً لإدارة الدفاع المدني بالمنطقة عن الحالة المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقباله أمس (الأربعاء) في مقر الإمارة بجدة، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري، الذي قدّم له نبذة عن التقرير الذي تطرق إلى مجمل الحالات المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة كافة خلال الثلاثة أشهر الماضية، إضافة للعمليات الميدانية المُنفّذة للتعامل مع حالات الإنقاذ وما جرى رصده ميدانياً والتوصيات المقترحة حيال ذلك.

من جهة ثانية، دشن الأمير بدر بن سلطان أمس الأول، إستراتيجية الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة 2022، بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، والمسؤولين والإعلاميين وسيدات ورجال الأعمال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي أن إستراتيجية الغرفة ترتكز على أركانٍ أربعة، تتمثل في تحقيق التميّز المؤسسي، وتحقيقُ الاستدامة المالية للمنظومة، والمجتمع الذي يحوطنا بثقته، ورابعها تعزيزُ مكانة مكة المكرمة كملتقى للأعمال محليّاً وعالميّاً.