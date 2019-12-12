المملكة رئيسا للجنة مكافحة الجراد الصحراوي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) فازت المملكة برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لمدة سنتين قادمتين، خلال افتتاح الدورة الـ41 المنعقدة في أديس أبابا التي تضم 36 دولة. فازت المملكة برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لمدة سنتين قادمتين، خلال افتتاح الدورة الـ41 المنعقدة في أديس أبابا التي تضم 36 دولة. وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مندوب مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس مريع القحطاني في هذه الدورة التي تستمر 3 أيّام. وأوضح المهندس القحطاني، أن فوز المملكة برئاسة اللجنة لسنتين قادمتين يجسّد مدى تقدير الدول الأعضاء في تلك اللجنة لأهمية دور المملكة الإيجابي وجهودها في مكافحة الجراد والآفات المهاجرة. وأشار إلى ما قدمته المملكة من دعم مالي قيمته 1.5 مليون دولار؛ لدعم صندوق الطوارئ لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة «الفاو»، الذي يستهدف دعم وتعزيز ورفع كفاءة أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في 4 دول هي: اليمن، السودان، إريتريا، وإثيوبيا.



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