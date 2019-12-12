شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج التأمين على معتمري الخارج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أطلق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أمس (الأربعاء) في مقر الوزارة بمكة المكرمة، برنامج «التأمين على المعتمرين من خارج المملكة».

ووقع بنتن ورئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين سليمان بن سعد الحميّد اتفاقية التأمين على المعتمرين القادمين من الخارج، فيما بين وزير الحج أن الوثيقة تهدف إلى تقديم خدمات صحية و خِدْمات تأمين أخرى وتسخر جميع الإمكانيات والجهود للمعتمرين وإنهاء جميع المتطلبات منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء المناسك وبهذا تحقق المملكة أحد مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.

وقال بنتن إن المشروع قام بتوفير خِدْمات دعم للمستفيدين من الوثيقة من خلال مركز اتصال موحد يعمل على مدار 24 ساعة بلغات متعددة، بالإضافة إلى توفير الدعم من خلال مراكز الخدمة الشاملة «عناية» بالإضافة إلى الفرق الميدانية المدربة لتسهيل عملية التواصل مع المعتمرين، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة منهم والإجابة على استفساراتهم واستقبال الشكاوى ومعالجتها ورفع مستوى وعيهم في كل ما يتعلق بشؤون التأمين.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين عبدالعزيز بن حسن البوق، أن التغطية التأمينية للمعتمرين تتيح حدود تعويض للرعاية الصحية الطارئة تصل إلى 100 ألف ريال للفرد، أما التعويض عن الحوادث فيصل إلى 380 مليون ريال للحادث الواحد خلال مدة التأمين التي تصل إلى 30 يوماً.