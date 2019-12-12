شكرا لقرائتكم خبر عن السديري: 11 مليون مشترك في «الكهرباء» بحلول 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد الرئيس التنفيذي للـشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، أن عدد المشتركين بلغ أكثر من 9.6 مليون مشترك في كافة الفئات، ويتوقع أن يصل عددهم بحلول العام 2021 إلى 11 مليون مشترك، يتم العمل على خدمتهم عن طريق أنظمة ذكية متطورة تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، للمساهمة بفاعلية في تطوير خدمات المشتركين، من خلال تحويل خدماتها من مكاتب خدمات تقليدية إلى مكاتب مدعومة بالأنظمة التقنية والخدمات الرقمية.

وقال خلال المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2019، الذي دشنه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور خالد بن صالح السلطان، أمس (الأربعاء) في جدة، تحت شعار «نحو شبكات المستقبل»، إن الشركة ومن خلال خطتها الاستراتيجية تعمل على استقطاب وتوطين التقنيات الحديثة في مجال الصناعات الكهربائية والشبكات الذكية وأتمتة شبكات التوزيع، وإنشاء 8 مراكز تحكم وطنية في المدن الرئيسية لمراقبة كامل شبكات التوزيع في المملكة، بهدف تطبيق النظام في جميع مدن المملكة بحلول عام 2025، ما سيسهم في تقليل الفاقد وتقليل نسبة الانقطاعات الكهربائية، إلى جانب تحسين صيانة الشبكات والكفاءة.

من جهته، أوضح خالد السلطان، أن المؤتمر سيناقش العديد من الأفكار والأبحاث العلمية حول العلاقة ما بين الشبكات الذكية والطاقة المتجددة، التي تتيح ضمان استمرارية تدفق الخدمات الكهربائية للمشتركين في حال حدوث أي مشكلات، إلى جانب تعظيم الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة وإنتاجها من خلال الاستخدام الأمثل لشبكة النقل الذكية.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه المهندس محمد الموكلي، إن الشركة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للمياه، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق التوازن لاستخدامات المياه في المملكة.