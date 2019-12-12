شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة اهتمام» لمتابعة حالات «متسممي أبو سكينة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) ، مغرم عسيري (محايل)

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتشكيل مجموعة اهتمام لمتابعة كل ما يخص حالات المصابين بالتسمم الغذائي الذي وقع مساء الأحد الماضي بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير.

وأوضح متحدث إمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، بأن أمير منطقة عسير يتابع بشكل لحظي مجريات التقصي والرصد حول الحادثة، مؤكداً عدم وجود حالات وفاة بين المصابين جراء التسمم كما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل، ولا يوجد أي حالات منومة بالعناية المركزة، مشيراً إلى أن عدد المصابين بلغ 262 حالة، غادرت منها 212 حالة المستشفيات، فيما بقيت بعض الحالات المنومة في مستشفيات محايل عددها 30 حالة، ورجال ألمع 6 حالات، والمجاردة 6 حالات، والبرك 6 حالات، وعسير حالتان، بمجموع 50 حالة جميعها مستقرة وتتلقى العناية الطبية والمتابعة المستمرة، وبعضها سيخرج من المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح بن دوسري، بأن توجيهات أمير منطقة عسير تنص على أن يتم كشف الأسباب والإعلان عنها حال اكتمال كافة مجريات التقصّي والرصد، وظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وانتهاء مجريات التحقيق التي تتطلب وقتاً لن يكون طويلاً.

الأمير تركي بن طلال