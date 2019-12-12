شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جازان»: مقذوفات حوثية على مستشفى الحرث.. تضرر السور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان) okaz_on

سقطت مساء أمس الأول (الثلاثاء) مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون، وفق بيان أعلنه الدفاع المدني في منطقة جازان.

وأكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت عددا من البلاغات بسقوط شظايا المقذوفات، مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.

وبين المقدم القحطاني عدم وجود أي أضرار بشرية، إذ تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.