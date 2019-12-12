شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى العيون: المواعيد تتأخر لـ4 أشهر.. وصحة المدينة: لدينا 60 عيادة أسبوعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة)

فيما اشتكى عدد من المرضى ومراجعي قسم العيون بمستشفى أحد بالمدينة المنورة من تأخر المواعيد في قسم العيادات الخارجية لفترات تصل إلى 4 أشهر، أكدت مديرية الشؤون الصحية لـ«الخليج 365» تقديم الخدمات الطبية لمرضى ومراجعي قسم العيون عبر 60 عيادة أسبوعية، كشفت على 53812 مريضا، وأجرت 7840 عملية صغرى، و1279 عملية كبرى خلال العام الحالي.

وفي السياق، أكد عاصم الحربي أن تأخر مواعيد العيادات الخارجية التي وصلت في إحدى المرات إلى فترة انتظار 4 أشهر دفعه للمراجعة بزوجته المريضة في أحد المستشفيات الخاصة؛ تجنبًا للانتظار الذي ربما كان سيضاعف من تردي حالتها الصحية.

وذكر أحمد العوفي أن الانتظار في قسم الطوارئ للأنف والعيون لايقل عناء عن العيادات الخارجية، نظرا لطاقة المبنى والكادر الطبي وعدد المراجعين، لا سيما في فترات الربيع التي تكثر معها حساسية العين وتهيجها لمصابي الرمد الربيعي، ويمكث المراجع للطوارئ فترة من ساعتين إلى 3 ساعات في بعض الأحيان في انتظار الكشف وصرف العلاج للمريض.