شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع: إزالة مبنى البلدية القديم.. أنشئ قبل نصف قرن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينبع)

شرعت بلدية ينبع أمس في إزالة مبناها القديم الذي يعد من أقدم المباني الحكومية في المحافظة، إذ أنشئ قبل نصف قرن.

وأرجع رئيس بلدية ينبع فهد المشعان إزالة مبنى البلدية إلى أن المبنى آيل للسقوط وفق التقارير الهندسية، ويعتبر من المباني الحكومية القديمة بينبع، مشيراً إلى انتقال البلدية لمبنى آخر لحين استكمال مبناها الجديد في كورنيش ينبع خلال الفتره القادمة، مطالبا المواطنين والإدارات الحكومية بالاقتداء بالبلدية وإزالة المباني القديمة الآيلة للسقوط لما تمثله من خطر وتشوه بصري. وأوضح لـ«الخليج 365» أن البلدية ستزيل سوق الخضار القديم في المنطقة المركزية وسوق الخضار القريب من دوار السمكة خلال الشهر القادم، وهناك دراسة للاستفادة من الموقعين بما يخدم مدينة ينبع.