شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: التحول لمركز لوجستي عالمي يتطلب تلمس الاحتياج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) okaz-

اعتبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن دور الهيئة العامة للجمارك في تحقيق رؤية المملكة بالتحول لمركز لوجستي عالمي، يتطلب العمل على تقديم خدمات ذات كفاءة وموثوقية عالية، وتلمس احتياجات السوق، وتطلعات المستفيدين، مشدداً على أهمية دور الهيئة في تعزيز التبادل التجاري، وحماية أسواق المملكة من المنتجات غير المطابقة.

واستعرض خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، مشاريع الهيئة بالمنطقة الشرقية، وتطوير المنافذ البرية، والخدمات التي أضافتها الهيئة في المنافذ الجوية والبحرية.