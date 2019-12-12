شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان: إفادة مجلس المنطقة عن المشاريع الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير (تبوك)

وجّه أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان، مديري الجهات الحكومية بمتابعة ما تم اعتماده للمنطقة من مشاريع وبرامج ومبادرات جديدة وإفادة مجلس المنطقة بها.

جاء ذلك خلال ترؤسه بقاعة الاجتماعات بالإمارة أمس الجلسة الختامية للدورة الختامية لمجلس المنطقة للعام المالي الحالي.

واستعرض المجلس محاضر اللجان المُعدة بأمانة مجلس المنطقة بعد دراستها والمقترحات المرفوعة من أعضائه، والتي شملت محضر اللجنة العامة والتوصية بتشكيل لجنة لمدينة تبوك والمحافظات للقيام بجولات ميدانية للمحافظات والمراكز تتلمس من خلالها احتياجات تلك المحافظات والمراكز ورفع التقارير اللازمة، وكذلك الوقوف على المشاريع في المنطقة التي تحت التنفيذ ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر البعض منها، واعتمد المجلس توصيات لجنة شؤون الأسرة والمتضمن تشكيل لجان فرعية للطفولة، والمرأة، ولجنة كبار السن.

Advertisements

واطلع المجلس على محضر لجنة التنمية الاقتصادية والذي تضمن مناقشة الفرص الاستثمارية في المنطقة والخريطة الاقتصادية لمنطقة تبوك حتى عام 2030.

من جهة ثانية استقبل أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة أمس، سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع بن محسن الزنداني والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.