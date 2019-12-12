شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: التكامل يعزز شراكة التعليم و«فتيات المنطقة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) okaz-

طالب أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بالاهتمام بالجانب السلوكي بين شباب وفتيات المنطقة والاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب، وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء مجلس فتيات المنطقة وتعزيز الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم والمساهمة في بناء الوطن وتقدمه، مشيداً بالشراكة الفاعلة بين التعليم ومجلس فتيات المنطقة، لوضع الخطط التنفيذية للعلاقات بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مثنياً على تميز منطقة القصيم بالتكامل بين قطاعاتها وأبنائها.

جاء ذلك إثر رعايته في مكتبه بالإمارة أمس، توقيع عقد شراكة بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، ومجلس فتيات منطقة القصيم، لعقد الشراكة إلى تنظيم ورش وبرامج تدريبية ورفع مستوى الوعي الفكري والممارسات الحاسوبية والمهارات القيادية وتبادل الخبرات التدريبة بين الجانبين والاستفادة من الخدمات المقدمة من الطرفين للمجتمع التعليمي، ودعم المناشط الخاصة بالطالبات ومنسوبات التعليم من معلمات وإداريات وذلك من خلال مدراس التعليم وأندية ومراكز الحي في قطاع التعليم.

من جهة ثانية، تسلم أمير منطقة القصيم تقرير مشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم الحج المنصرم واستعرض أبرز محتوياته، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم صالح بن علي العميرة، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع يوسف الصمعاني. واستعرض العميرة مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المركز التوجيهي بمدينة الحجاج بالقصيم الذي استفاد منه أكثر من 6 آلاف حاج، وفي مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم واستفاد منه 1500 حاج، وفي محطة قطار القصيم، لتقديم واجبها الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم وزيادة الاعتماد على التوعية والتوجيه بالوسائل الرقمية الإلكترونية التعليمية بأكثر من 15 لغة.