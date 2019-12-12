حسام بن سعود: التطوع بحاجة للكشافة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) okaz-أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أهمية العمل الكشفي في كل المجالات، خصوصاً من ناحية العمل التطوعي والإنساني وغيرها، مشدداً على أهمية وجود العنصر النسائي في العمل الكشفي.
جاء ذلك خلال تدشينه أمس الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة الذي انطلق من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بحضور مديرها العام مرعي بن سعد القرني.
من جهة ثانية، تسلم أمير منطقة الباحة تقريراً عن برامج وفعاليات مبادرة «سعي» خلال الفترة الماضية، وذلك
خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس المديرة التنفيذية لمبادرة «سعي» لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة بالمنطقة حصة بنت مطر الزهراني يرافقها أعضاء المبادرة.
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