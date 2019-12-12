شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران للمحافظين: اعملوا بإخلاص لخدمة المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) okaz-

شدد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على أهمية دور محافظي المحافظات في تطوير العمل الإداري، بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والحرص كل الحرص على تهيئة سبل الراحة لهم، أداء للأمانة والمسؤولية، مشيداً بما حققته بعض المحافظات من تميّز في التعامل مع الأحداث الأمنية، والقضايا الحقوقية، والمواضيع الخدمية، بتطبيق الأنظمة والتنظيمات، وتنفيذ التعليمات الضامنة لتحقيق المصلحة العامة، مشيدًا بهذا التميّز، وما يُقدم من مبادرات نوعية، ومتطلعًا من الجميع العمل بكل أمانة وإخلاص لخدمة المنطقة.

وبحث خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة أمس الاجتماع الثاني للمحافظين ما يتعلق بشؤون المنطقة في النواحي الأمنية والتنموية والاجتماعية والبيئية، وطبيعة سير العمل الإداري للأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز.