، اثنان من المكرمين بـ"كتاب جدة": تكريمنا شرف نعتز به وحافز لمزيد من العطاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السديري" يشيد بمستوى تنظيم المعرض الذي أظهر الفعاليات بصورة راقية ومثالية

عبر اثنان من المكرمين في حفل افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة التي انطلقت أمس الأربعاء عن سعادتهما البالغة بهذا التكريم، ومؤكدين أن هذا التكريم سيكون حافزًا لهم لتقديم المزيد من العطاء..

وطن يستحق

وأبدى الدكتور هاشم عبده هاشم سعادته بهذا التكريم قائلاً: أشكر الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة المكرمة، كما أشكر الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، على هذا التكريم، وتفضلهما بتكريمي هذا المساء الجميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى للجمال.

ويضيف الدكتور هاشم: أعتقد أن ما قدمته حتى الآن لا يساوي شيئًا لهذا الوطن الغالي؛ سواء عملي في كل وسائل الإعلام، أو العمل الأكاديمي، أو في مجلس الشورى؛ فهذا الوطن يستحق منا الكثير إلى آخر لحظة من عمرنا، وما تكريمي اليوم إلا يكون عرفانًا وشكرًا تعوّدنا عليه من هذه الدولة وقادتها على مر الحقب؛ منذ مرحلة التأسيس إلى وقتنا الحاضر، وأن علينا أن نعمل لخدمة هذا الوطن الغالي إلى آخر لحظة من حياتنا لأننا ندين له بالفضل.

قلادة شرف

من جانب آخر أشاد الكاتب مشعل السديري بمعرض جدة الدولي للكتاب في دورته الحالية، ومستوى التنظيم الذي أظهر الفعاليات بصورة راقية ومثالية، وحمد الله على نجاح افتتاح هذا المعرض، وعلى هذا الكرنفال الثقافي التقليدي السنوي، والذي يُعد أمرًا جيدًا وناجحًا نرجو له الاستمرار، بخاصة أن من يقوم على هذا المعرض شخصية بحجم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد، محافظة جدة، فهما يبذلان جهودًا كبيرة ومقدرة لإبقاء شعلة هذا المعرض متقدة، وهذا دأب القيادات الواعية، ونهج الأمم الراقية، التي دائمًا ما تتجه في هذا الاتجاه الإيجابي.

وقدم "السديري" الشكر للمسؤولين عن المعرض لتكريمه في هذه الدورة وقال: لا يسعني في هذه السانحة الطيبة إلا أن أزجي أسمى آيات الشكر والتقدير للمسؤولين عن هذا المعرض ممثلين في سمو الأمير خالد الفيصل، والأمير مشعل بن ماجد، فهذا التكريم الذي حظيت به اليوم وسام شرف، وقلادة امتنان يطوق بها هذا الوطن الغالي جيدي، ويمنحني بها وقود الاستمرار في العطاء مادمت على قيد الحياة، فلهم الشكر جميعًا، ونسأل الله أن نكون أوفياء ومستحقين لهذا التكريم الغالي.