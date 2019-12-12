، مواطن مصاب بـ"الإيدز" يكشف معاناته بعد طي قيده من عمله بسبب المرض ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أبو ماجد" أعرب عن أمنيته بمقابلة ولي العهد أو التواصل معه ولو بالهاتف

كشف أحد المواطنين، كنيته "أبو ماجد"، وزوجته، خلال لقائهما عبر برنامج "معالي المواطن"، عن تفاصيل معاناتهما بعد إصابة الزوج بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وطي قيده من قِبل مديره عن العمل بعد معرفة خبر مرضه.

وظهر المواطن "أبو ماجد" مغطيًا وجهه، ومغيرًا صوته بناء على طلبه، وقال إنه اكتشف إصابته بالمرض عقب إجرائه تحاليل طبية بعد فترة من خضوعه للحجامة، استمرت 4 أشهر متواصلة.

وأضاف بأنه تم طي قيده من العمل بعد معرفة مديره بخبر إصابته بالإيدز؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر النفسي عليه وعلى أسرته وزوجته التي فوجئت أيضًا بذلك، ولكنها صمدت بجانب زوجها لدعمه في محنته.

وأعرب "أبو ماجد" عن استيائه من الطبيبة التي قامت بإبلاغ أهله هاتفيًّا بخبر الإصابة؛ الأمر الذي خلق مشاكل أسرية مع الأهل؛ ما اضطره إلى نقل محل إقامته لمنطقة أخرى.

وبيّنت زوجة المصاب معاناتها مع إدارة المستشفى عند ولادة آخر طفلين، ومطالبتهم بتحليل لها لضمان خلوها من الإصابة بالمرض؛ الأمر الذي أثقل كاهلها في وقت كانت فيه بأمسّ الحاجة للرعاية الطبية.

واختتم أبو ماجد حديثه بأمنية أن يقابل أمير الشباب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أو يتواصل معه ولو بالهاتف، وقال: "وهذا يكفيني، راح يجبر بخاطري، وأتمنى من المجتمع وأهل الفضل أن يساعدوني، ولم يتبقَّ على تسديد ديني إلا شيء بسيط، ومشكلتي مع البنك".

وقالت أم ماجد: "إن زوجي لم يقصر معنا طول السنين، وكان معطاء، وأتمنى أن أجد وظيفة لأساعد زوجي على أعباء الحياة ومصاريفها".