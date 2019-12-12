السفير هنزل: المشروع الإيراني يمثل خطرًا على المنطقة ويضر بأمن اليمن

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السفير هنزل: المشروع الإيراني يمثل خطرا على المنطقة ويضر بأمن اليمن الخميس 12 ديسمبر 2019 أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، دعم بلاده لاستقرار اليمن والوقوف بجانب الخطوات التي تساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية هناك.

وأشاد هنزل، بجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وماتقوم به في اليمن. Advertisements وقال السفير الأمريكي، إن المشروع الإيراني يمثل خطرًا على المنطقة ويضر بأمن اليمن واستقراره ويشكل خطرًا على السلام العالمي والممرات المائية الدولية. وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم كافة خطوات السلام والمسار السياسي في اليمن والذي ينهي الصراع ويحقق الآمال والتطلعات المنشودة لأبناء الشعب اليمني.

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