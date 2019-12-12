شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إبداعات سجون مكة تزين «جدة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

دشنت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، أمس، جناحها في معرض الكتاب الدولي بجدة لهذا العام، وعرضت أكثر من 60 عملاً مصنوعة بأيدي نزلاء ونزيلات المنطقة، وتتضمن لوحات تشكيلية ومنحوتات وأساور ومسابح.

وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش أن جميع الأعمال متاحة للبيع وأن مبالغ المبيعات تودع بالكامل في الحسابات البنكية للنزلاء والنزيلات من أصحاب الأعمال الفنية، مؤكداً أن السجون تتولى مسؤولية توفير جميع الأدوات والخامات اللازمة.

وبين أن الجناح يتضمن على أكثر من 42 لوحة تشكيلية و 18 تحفة فنية، بالإضافة إلى مسابح وأساور وسلاسل وفواصل كتب وغيرها من المشغولات اليدوية، لافتا النظر إلى أن المدة الزمنية اللازمة لإنجاز عمل ما تستغرق نحو أسبوعين ، مشيراً إلى أن الجناح تضمن عرضاً وثائقياً عن مراحل دخول النزيل حتى خروجه، مروراً بجميع البرامج التأهيلية والإصلاحية داخل السجون.