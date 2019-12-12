شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير النمسا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس سفير جمهورية النمسا الاتحادية لدى المملكة جورج بوستنجر.

ورحب سموه بالسفير وعودته للعمل في المملكة مرة أخرى، مبينا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- حريصةٌ على توثيق العلاقات مع مختلف الدول، بما يعزز المصالح المشتركة، وتحقيق ما يعود بالنفع على المجتمع الإنساني، مشيرا سموه إلى توسع التبادل التجاري بين المملكة والنمسا، وتعزيز التواصل من أجل حوار حضاري بناء.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه قدم سفير جمهورية النمسا الاتحادية لدى المملكة جورج بوستنجر، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، معبرا عن سعادته بالعودة للعمل في المملكة، والتي شهدت تطورات متسارعة في فترة وجيزة، مؤكدا حرص جمهورية النمسا على تعزيز العلاقة والتعاون مع المملكة، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.