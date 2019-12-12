شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 40 شاشة إلكترونية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح د. السديس أن المشروع يعـد نوعيا ولأول مرة ينفذ لأكثر من 40 شاشة إلكترونية داخل وخارج المسجد الحرام، وشملت مرحلته الأولى: إعادة تأهيل وصيانة الشاشات، فيما تضمنت الثانية ربط الشاشات عبر الألياف البصرية بهدف إدخال المعلومات أو فيديوهات كرسائل توعوية وإرشادية إلى تلك الشاشات بسرعة عالية وفي نفس الوقت، ولتحقيق معايير أمان الشاشات ومعلوماتها، بالإضافة إلى إنشاء نظام تحكم مركزي لكافة الشاشات بمختلف أنواعها وأحجامها بحيث يمكن إدراج الرسالة بضغطة زر واحدة وفي نفس الوقت ولجميع الشاشات أو بعضها بحسب الرغبة مع التحكم في كل أدوات الضبط لها عن بعد.
وقال د. السديس: إن هذه المشاريع المواكبة للتقانة ووسائل الإعلام الحديثة من شأنها أن تعين ضيوف الرحمن في أداء عباداتهم بطمأنينة ويسر.
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