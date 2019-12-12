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تدشين 40 شاشة إلكترونية بالمسجد الحرام

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أمس، مشروع «تأهيل وربط الشاشات الإلكترونية بالمسجد الحرام»، بحضور وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية م. سلطان القرشي، ومدير مكتبه بدر آل الشيخ، وعدد من منسوبي وكالة المشاريع والدراسات الهندسية.

وأوضح د. السديس أن المشروع يعـد نوعيا ولأول مرة ينفذ لأكثر من 40 شاشة إلكترونية داخل وخارج المسجد الحرام، وشملت مرحلته الأولى: إعادة تأهيل وصيانة الشاشات، فيما تضمنت الثانية ربط الشاشات عبر الألياف البصرية بهدف إدخال المعلومات أو فيديوهات كرسائل توعوية وإرشادية إلى تلك الشاشات بسرعة عالية وفي نفس الوقت، ولتحقيق معايير أمان الشاشات ومعلوماتها، بالإضافة إلى إنشاء نظام تحكم مركزي لكافة الشاشات بمختلف أنواعها وأحجامها بحيث يمكن إدراج الرسالة بضغطة زر واحدة وفي نفس الوقت ولجميع الشاشات أو بعضها بحسب الرغبة مع التحكم في كل أدوات الضبط لها عن بعد.

وقال د. السديس: إن هذه المشاريع المواكبة للتقانة ووسائل الإعلام الحديثة من شأنها أن تعين ضيوف الرحمن في أداء عباداتهم بطمأنينة ويسر.

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