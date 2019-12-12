شكرا لقرائتكم خبر عن «البصمة» شرط استفادة المقيمين من خدمات الجوازات والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه سوف يتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية «البصمة» في النظام الآلي ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.
وأوضحت الجوازات أنه تم تجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة؛ لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.
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