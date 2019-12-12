شكرا لقرائتكم خبر عن 47 ألف سلة غذائية ورغيف خبز للنيجر ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع توزيع 7208 سلال غذائية في جمهورية النيجر، بحضور أمين عام وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث الطبيعية بوبكار صديقو، وحاكم مدينة نيامي إساكا حسن كارانتا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح السفير تركي العلي أن المشروع يأتي استمرارا للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة للمحتاجين في النيجر بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكدا حرص المملكة وشعبها على الوقوف بجانب جمهورية النيجر في كافة المجالات.

كما يواصل المركز بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع الثالث عشر على التوالي توزيع 40 ألف رغيف خبز يوميا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين والمتضررين في مختلف بيئات اللجوء.