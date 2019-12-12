شكرا لقرائتكم خبر عن 84 % من الشباب السعودي يرغبون في العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت دراسة حديثة أن 84 % من الشباب السعودي لديه الرغبة في العمل التطوعي.

جاء ذلك في انطلاقة أعمال الملتقى الأول للتطوع تحت شعار «هاكاثون مليون متطوع» يوم أمس، بمسرح أمانة المنطقة الشرقية، والذي دشّنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، أمس الأول بديوان الإمارة.

وقال أمين المنطقة م. فهد الجبير إنه انطلاقا من رؤية المملكة 2030 في المجال الاجتماعي؛ وتحقيقا لأهدافه في تطوير منظومة العمل التطوعي والوصول لعدد مليون متطوع سنويا، بادرت أمانة الشرقية بتنظيم ملتقى التطوع الأول.

وكشف وكيل الأمين للخدمات في أمانة المنطقة الشرقية زياد مغربل، عن إنشاء وحدة متخصصة في الأمانة تعنى بالتطوع تحت مسمى «وحدة التطوع البلدي»، لتسجيل المتطوعين من موظفي الأمانة البالغ عددهم حوالي أربعة آلاف موظف وموظفة، واحتساب ساعات العمل التطوعي لهم.

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وتحدث المشرف التربوي بتعليم الخبر ياسر القيسي عن «الأعمال التطوعية في خدمة المجتمع»، وأوضح أهمية العمل التطوعي، رابطا ذلك بتوعية المجتمع، وتدريب الشباب المتطوعين على الحرف والمهن.

وأشار رئيس وحدة التطوع بكلية التقنية بالدمام مهنا المهنا إلى أن كليات التقنية بالمنطقة الشرقية لديها حوالي 2908 متطوعين من 29832 متدربا ومتدربة بالمنطقة الشرقية، منوّهاً بأن فرع الكلية التقنية بالدمام شارك بجولة لكلية الدمام في خدمة ضيوف الرحمن حج عام 1439، وكان عدد المتدربين المشاركين فيها للعمرة 16 متدربا، وللحج 20 متطوعا.

وأضاف مدير الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل خلف الشمري، من خلال ورقته حول «التحديات وعوامل الاستدامة للأعمال التطوعية في الهيئة الملكية بالجبيل»، قائلا: المعوقات التي تواجه المتطوعين أبرزها: التنافسية، وعدم الوعي بالأهداف، النظرة التشاؤمية، الشللية عند الشباب، غياب الالتزام والانضباطية، والتسرب في المدن الصغيرة لغياب الفعاليات والمناشط، مؤكدا أن 70 % من الشباب لديهم الرغبة في العمل التطوعي من منطلق وجداني بحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، كما أشار لضرورة سد الفجوة ما بين الكبار والشباب في العمل التطوعي.