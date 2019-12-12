شكرا لقرائتكم خبر عن 285 جراحة لمكافحة العمى في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.
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