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285 جراحة لمكافحة العمى في بنجلاديش

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أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوغرا بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين الرابع والخامس من الحملة، 285 عملية جراحية للمرضى ذوي الدخل المحدود والأكثر احتياجا، ليصل مجموع ما جرى إنجازه 635 جراحة.

وتأتي الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

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