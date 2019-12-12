شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: موازنة 2020 حملت البشائر لأبناء الوطن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح سموه أن موازنة العام المالي القادم، حملت البشائر لأبناء الوطن، باستمرار إقرار صرف بدل غلاء المعيشة، واستمرار البرامج التنموية لتحقيق رؤية المملكة الطموح 2030، مضيفا سموه «أثمرت جهود سمو سيدي ولي العهد - يحفظه الله - عن نتائج إيجابية، وتجاوزت المملكة واقتصادها - ولله الحمد - التوقعات، وأثبتت هذه الموازنة أن المستقبل مشرق بمشيئة الله، وبعزم وهمة أبناء المملكة»، وأوضح سموه «في كل موازنة تعلن، تركز الاعتمادات على عدة محاور، أهمها: تنمية الإنسان، وتلبية احتياجاته، والعمل على تحقيق تطلعاته، والمضي قدما نحو تحقيق المستقبل المشرق».
وأضاف سموه «نحمد الله على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذه الموازنة، والتطورات التي تتحقق في كل عام، وتعزيز منهج الشفافية والإفصاح، ورفع كفاءة الإنفاق، وحصاد هذه الثمار يتوالى ولله الحمد، وما شهدناه في هذا العام، من نجاح أكبر عملية طرح عام، وتولي المملكة رئاسة قمة العشرين، وغيرها من النجاحات، هو محصلة العمل المتواصل، والرؤية الطموح، والعزم الكبير».
داعيا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يمد في عمريهما، ويوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد.
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