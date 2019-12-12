شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 11530 حاجزا في حملة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

رفعت حملة أطلقتها بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة النظافة لإزالة التعديات والتجاوزات 11530 حاجزا وضعها أصحاب محلات تجارية وسكان بنايات داخل عدد من الأحياء المركزية التجارية بالمحافظة، ضمن حملات معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن الحملة تهدف إلى إزالة جميع المخالفات والتعديات الموجودة في الشوارع مثل الأقماع والسلاسل والحواجز التي تستخدم لحجز المواقف، وكذلك التجاوزات على الأرصفة مثل وضع خزانات مياه على الأرصفة، ووجود جلسات خارجية ومستودعات وكبائن غير نظامية، مشيرا إلى أن البلدية بدأت بفرض غرامات على المنشآت التجارية التي تقوم باستغلال الساحات والأرصفة.

وبين أن الفرق المختصة رفعت عددا من الحواجز التي وضعها أصحاب محلات تجارية وسكان بنايات داخل عدد من الأحياء المركزية التجارية بالمحافظة، على مواقف الشوارع المحيطة بهم، معتبرا قيام أصحاب المحلات والدكاكين أو العمائر السكنية بوضع أعمدة حديد ومصدات إسمنتية أمام محلاتهم لحجز مواقف لسياراتهم مخالفا للأنظمة والتعليمات؛ كون هذه المواقع ملكية عامة. مشددا على أن بلدية الخبر لن تتهاون في رصد وإزالة هذه المخالفات، وستواصل مهامها في جميع الأحياء؛ للحد من انتشار هذه الظواهر السلبية، التي تُعد تعديا على الممتلكات العامة ومن الملوثات البصرية.

ورفض معظم سكان الأحياء في محافظة الخبر القريبة من الشوارع الرئيسية والمراكز التجارية قيام البعض بوضع حواجز خرسانية وسلاسل حديدية أمام بناياتهم أو محالهم التجارية؛ بغرض حجز مواقف لسياراتهم ومنع الآخرين منها، وطالبوا بلدية ومرور محافظة الخبر بإيجاد حلول لإيقاف حجز المواقع المخصصة لمواقف السيارات، مقترحين فرض جزاءات وعقوبات على كل من يعمل على إغلاق المواقف.

وأكد مواطنون أن التعدي على الممتلكات العامة والتجاوزات على الطرق داخل الأحياء بالخبر أثار العديد من الإشكاليات والشكاوى من المواطنين والمقيمين.