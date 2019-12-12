شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تعالج 1200 سوري بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال شهر نوفمبر الماضي. وراجع عيادات طب الأسنان 1200 حالة قدمت لهم الخدمات اللازمة. وأوضح رئيس قسم عيادات طب الأسنان محمد الفارس، أن الخدمات التي تقدمها العيادات تعتبر الأفضل من نوعها في المخيم؛ لتوفر الأجهزة والمعدات والتجهيزات المتطورة. ويحرص المركز على إيلاء اللاجئين السوريين الاهتمام الكبير خصوصا في الجوانب الصحية، ويسعى لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة لهم؛ إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والتي تؤكد دائما ضرورة العناية بالجوانب الإنسانية للأشقاء السوريين.

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