شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تستعرض جهود المملكة في البرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح د.العواد، خلال اجتماعه مع «نومان» في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
من جانبها، أشادت هانه نومان بالتطورات التي تشهدها المملكة في المجالات كافة ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، متطلعة إلى زيارة المملكة مطلع العام المقبل وتعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبعثة الأوروبية.
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