شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تستعرض جهود المملكة في البرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان د.عواد العواد، مع رئيس بعثة العلاقات مع بلدان شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان هانه نومان، جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تضمنت إصدار 60 قرارا في جميع جوانب حقوق الإنسان.

وأوضح د.العواد، خلال اجتماعه مع «نومان» في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جانبها، أشادت هانه نومان بالتطورات التي تشهدها المملكة في المجالات كافة ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، متطلعة إلى زيارة المملكة مطلع العام المقبل وتعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبعثة الأوروبية.