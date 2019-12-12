شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يطلع على مشروع سكني خيري والان نبدء بالتفاصيل

استقبل محافظ القطيف خالد الصفيان بمكتبه صباح الثلاثاء مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة نبيل الدوسري ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية الجديد، يتقدمهم شوقي المطرود، بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة، واطلع على تطلعات المجلس الجديد وأهدافه للمرحلة القادمة، كما استمع لشرح كامل عن مشروع مجمع الكريم السكني الخيري الذي تقيمه الجمعية والذي يعد أكبر مشروعات الجمعية بتكلفة تبلغ ٥٠ مليون ريال بمساحة ٨٨٥٠م٢ على مخططات الجمعية ويعتبر كصدقة جارية، وكذلك تقديم تقرير موجز لأعمال الجمعية خلال الفترة الماضية من استلام المجلس الجديد مهامه، وتمت مباركة هذه التطلعات من قبل المحافظ، مع حثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية، في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعموم الجمعيات، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - حفظهما الله - لجمعيات المنطقة.

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