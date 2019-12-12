شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة للطالبات بمكتبة جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

دشن يوم أمس وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. فهد الحربي قاعة طالبات الدراسات العليا وعضوات هيئة التدريس بمقر المكتبة المركزية التابعة لعمادة شؤون المكتبات بالجامعة بحضور عميد عمادة شؤون المكتبات المكلف د. محمد بن مسعود العبدالله. ويأتي إنشاء القاعة في سياق توفير أعلى فرص الاستفادة لعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا في المقر الشرقي للجامعة، وتمكينهن من الوصول لمصادر المعلومات بشكل أسرع؛ بما يخدم البحث والتعلم الذاتي بشكل خاص ومنظومة التعليم الجامعي بشكل عام.

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