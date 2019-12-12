شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير اليمن والان نبدء بالتفاصيل

بحث الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مع سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة د.شائع الزنداني، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه سموه خلال استقباله السفير والوفد المرافق له في مكتبه بالإمارة أمس، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

من جانبه، عبر السفير اليمني الذي يزور المنطقة حاليا عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوها بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات.