شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بدور «الجمارك» في حماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة والان نبدء بالتفاصيل

بين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الدور الهام للهيئة العامة للجمارك في تعزيز التبادل التجاري، وحماية أسواق المملكة من المنتجات غير المطابقة، مؤكدا أن دور الهيئة في تحقيق رؤية المملكة بالتحول لمركز لوجستي عالمي، يتطلب العمل على تقديم خدمات ذات كفاءة وموثوقية عالية، وتلمس احتياجات السوق، وتطلعات المستفيدين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني.

واطلع سموه على إيجاز عن مشروعات الهيئة بالمنطقة الشرقية، وتطوير المنافذ البرية، والخدمات التي أضافتها الهيئة في المنافذ الجوية والبحرية، متمنيا سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

من جانبه عبر محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه ومتابعته لمشروعات الهيئة، وتوجيهاته الدائمة بتقديم الدعم والمساندة لأعمال الهيئة في المنطقة، وفي المنافذ الجوية والبحرية والبرية، مبينا أن أعمال الهيئة تتواصل من أجل تطوير الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد.