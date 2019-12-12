شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بدور «الجمارك» في حماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني.
واطلع سموه على إيجاز عن مشروعات الهيئة بالمنطقة الشرقية، وتطوير المنافذ البرية، والخدمات التي أضافتها الهيئة في المنافذ الجوية والبحرية، متمنيا سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.
من جانبه عبر محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه ومتابعته لمشروعات الهيئة، وتوجيهاته الدائمة بتقديم الدعم والمساندة لأعمال الهيئة في المنطقة، وفي المنافذ الجوية والبحرية والبرية، مبينا أن أعمال الهيئة تتواصل من أجل تطوير الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد.
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