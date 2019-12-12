شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط استهداف «كاتيوشا الحوثي» لمستشفى الحرث والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المقدم يحيى القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس، عددا من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية «كاتيوشا» أطلقتها الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث ومرافق مدنية قريبة من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون، مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى، وأكد المقدم القحطاني أنه تمت مباشرة أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
ويأتي الاستهداف بعد الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي ومحاولاتها الفاشلة في استهداف الأحياء السكنية والمواقع المدنية ومنها مطارا أبها وجازان في فترات سابقة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وتمكن أنظمة الدفاع الجوي ومنظومة الباتريوت التابعة للدفاع الجوي السعودي من رصدها وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.
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