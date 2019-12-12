شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى التجارة الإلكترونية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، يترقب رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاق ملتقى التجارة الإلكترونية؛ الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بمركز معارض الظهران الدولي اليوم ويستمر يومين.

ويُعنى الملتقى برفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة لتسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وذلك بتقديم ورش عمل واستشارات وبرامج إرشادية لدعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع، والذين يعتزمون الدخول لعالم المشاريع في مجال التجارة الإلكترونية.

كما يُعنى بربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارة الرقمية، وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة التعرف إلى مراحل استقطاب المستثمرين، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، كما يقدّم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها.

ويضم الملتقى 6 مناطق، تفتح للزوار آفاقا واسعة في التجارة الإلكترونية، وهي: منطقة التحفيز والإرشاد، منطقة التطوير التقني، منطقة التنظيمات والجهات الحكومية، ومنطقة التسويق، ومنطقة الخدمات اللوجستية، إضافة إلى منطقة التمويل، كما يقدم الملتقى ورش عمل من قِبل خبراء في مجالات التجارة الإلكترونية، ولمزيد من المعلومات والتسجيل تدعوكم «منشآت» إلى زيارة الموقع الرسمي للملتقى: ecf.monshaat.gov.sa.