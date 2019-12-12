، أمريكا تفرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل ،

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فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات جديدة ضد ثلاثة كيانات إيرانية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وثمانية كيانات أخرى؛ ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان فرض عقوبات مالية جديدة ضد شبكة إيرانية للنقل البحري برئاسة رجل الأعمال عبد الحسين خضري، المتهم بنقل أسلحة سرًّا إلى الحوثيين في اليمن.
وشدَّد البيان على أن العقوبات المفروضة على شركة الخطوط الجوية الإيرانية "ماهان إير" للطيران بموجب الأمر التنفيذي 13382، الذي يستهدف الدول الناشطة في نشر أسلحة الدمار الشامل، وأن هذه العقوبات يجب أن تكون بمنزلة تحذير من أن التعامل مع شركات IRISL أو E-Sail أو Mahan Air ينطوي على مخاطر الإسهام في برامج إيران الحساسة.
من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان أن "النظام الإيراني يستخدم طيرانه وقطاعه للنقل البحري لإمداد حلفائه الإرهابيين في المنطقة بالأسلحة، مسهمًا بصورة مباشرة في الأزمتَيْن الإنسانيتَيْن المدمرتَيْن في سوريا واليمن".
وتقضي العقوبات بتجميد أي أموال للأفراد والشركات المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم من التعامل مع مواطنين أمريكيين؛ وهو ما يحرمهم من أي منفذ إلى النظام المالي الأمريكي.الولايات المتحدة كيانات إيرانية أسلحة الدمار الشامل تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن
أمريكا تفرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشاملوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-12
فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات جديدة ضد ثلاثة كيانات إيرانية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وثمانية كيانات أخرى؛ ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان فرض عقوبات مالية جديدة ضد شبكة إيرانية للنقل البحري برئاسة رجل الأعمال عبد الحسين خضري، المتهم بنقل أسلحة سرًّا إلى الحوثيين في اليمن.
وشدَّد البيان على أن العقوبات المفروضة على شركة الخطوط الجوية الإيرانية "ماهان إير" للطيران بموجب الأمر التنفيذي 13382، الذي يستهدف الدول الناشطة في نشر أسلحة الدمار الشامل، وأن هذه العقوبات يجب أن تكون بمنزلة تحذير من أن التعامل مع شركات IRISL أو E-Sail أو Mahan Air ينطوي على مخاطر الإسهام في برامج إيران الحساسة.
من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان أن "النظام الإيراني يستخدم طيرانه وقطاعه للنقل البحري لإمداد حلفائه الإرهابيين في المنطقة بالأسلحة، مسهمًا بصورة مباشرة في الأزمتَيْن الإنسانيتَيْن المدمرتَيْن في سوريا واليمن".
وتقضي العقوبات بتجميد أي أموال للأفراد والشركات المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم من التعامل مع مواطنين أمريكيين؛ وهو ما يحرمهم من أي منفذ إلى النظام المالي الأمريكي.
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
01:37 AM
عاقبت 8 كيانات أخرى ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن
فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات جديدة ضد ثلاثة كيانات إيرانية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وثمانية كيانات أخرى؛ ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان فرض عقوبات مالية جديدة ضد شبكة إيرانية للنقل البحري برئاسة رجل الأعمال عبد الحسين خضري، المتهم بنقل أسلحة سرًّا إلى الحوثيين في اليمن.
وشدَّد البيان على أن العقوبات المفروضة على شركة الخطوط الجوية الإيرانية "ماهان إير" للطيران بموجب الأمر التنفيذي 13382، الذي يستهدف الدول الناشطة في نشر أسلحة الدمار الشامل، وأن هذه العقوبات يجب أن تكون بمنزلة تحذير من أن التعامل مع شركات IRISL أو E-Sail أو Mahan Air ينطوي على مخاطر الإسهام في برامج إيران الحساسة.
من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان أن "النظام الإيراني يستخدم طيرانه وقطاعه للنقل البحري لإمداد حلفائه الإرهابيين في المنطقة بالأسلحة، مسهمًا بصورة مباشرة في الأزمتَيْن الإنسانيتَيْن المدمرتَيْن في سوريا واليمن".
وتقضي العقوبات بتجميد أي أموال للأفراد والشركات المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم من التعامل مع مواطنين أمريكيين؛ وهو ما يحرمهم من أي منفذ إلى النظام المالي الأمريكي.
، أمريكا تفرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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