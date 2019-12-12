، وزير الدفاع الأمريكي: سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات طهران

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الأربعاء، إن جهود طهران لزعزعة استقرار المنطقة تتفاقم، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أوضح "إسبر"، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران، قائلاً: "سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا".

ومن جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق الأربعاء، بأن واشنطن ستعلن عقوبات جديدة على إيران، مشيرًا إلى أن العقوبات ستطول كيانات وشركات إيرانية.

وأكد بومبيو في إفادة للصحافيين بمقر الخارجية الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تستهدف شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية. وأضاف بومبيو: "سنعاقب الشركات التي ستتعاون مع إيران".

وأشار إلى أن العقوبات ستفرض على شركات تساعد على نقل وتهريب السلاح الإيراني، مبينًا أن هناك عقوبات على شركة طيران "ماهان" الإيرانية لدورها في أسلحة الدمار الشامل، مشددًا على أن واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي كل الدول بممارسة الضغط على إيران، قائلاً: "نريد ضمانًا أن تمارس كل الدول الضغط على إيران بما فيها الصين".وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إيران