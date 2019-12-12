، "بومبيو" يؤكد: "ترامب" حذّر روسيا من التدخل في الانتخابات الأميركية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ردًّا على نفي وزير خارجيتها

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس دونالد ترامب حذّر شخصيًّا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أي تدخّل لموسكو في الانتخابات الأميركية، رغم نفي "لافروف".

وذكر "بومبيو" في مؤتمر صحافي في واشنطن، أنه "ليس هناك أدنى شك في أن "ترامب" قال بوضوح، خلال الاجتماع الذي عقده مع الوزير لافروف وسائر الوفد الروسي، إنه يعتبر شخصيًّا مع أميركا عمومًا أن تدخلهم في انتخاباتنا أمر مرفوض.

وكان "ترامب" قد استقبل "لافروف" في المكتب البيضاوي بعيدًا عن الإعلام.

ويأتي هذا الموقف الواضح والصارم بعدما قلّل "ترامب" من أهمية الاتهامات التي ساقتها الاستخبارات الأميركية بحقّ موسكو لجهة تدخلها في انتخابات 2016 الرئاسية، والتي فاز فيها، لكن "لافروف" سرعان ما نفى تلقّيَه تحذيرًا مباشرًا من "ترامب"، وقال للصحافيين إثر زيارته لواشنطن: "الواقع أننا لم نتحدث حتى عن الانتخابات".بومبيو ترامب سيرغي لافروف الانتخابات الأميركية