، قبل يوم من الاقتراع.. "جونسون": السباق الانتخابي متقارب والوضع حرج ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقّع أن تتّجه بريطانيا إلى برلمان معلق

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، السباق الانتخابي بأنه "متقارب للغاية"، وذلك قبل يوم من الانتخابات العامة في بريطانيا.

وفي تصريح لمحطة "سكاي نيوز" التلفزيونية الأمريكية نقلته "رويترز"، قال "جونسون": "الوضع حرج للغاية، السباق متقارب جدًّا. أقول للجميع إن هناك احتمالًا حقيقيًّا أن نتجه غدًا إلى برلمان معلق".

واعتبر أن "هذا يمثل مزيدًا من الانجراف والاضطراب والتعطيل لهذا البلد".رئيس الوزراء البريطاني الانتخابات العامة في بريطانيا