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وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، السباق الانتخابي بأنه "متقارب للغاية"، وذلك قبل يوم من الانتخابات العامة في بريطانيا.
وفي تصريح لمحطة "سكاي نيوز" التلفزيونية الأمريكية نقلته "رويترز"، قال "جونسون": "الوضع حرج للغاية، السباق متقارب جدًّا. أقول للجميع إن هناك احتمالًا حقيقيًّا أن نتجه غدًا إلى برلمان معلق".
واعتبر أن "هذا يمثل مزيدًا من الانجراف والاضطراب والتعطيل لهذا البلد".رئيس الوزراء البريطاني الانتخابات العامة في بريطانيا
قبل يوم من الاقتراع.. "جونسون": السباق الانتخابي متقارب والوضع حرجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-11
وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، السباق الانتخابي بأنه "متقارب للغاية"، وذلك قبل يوم من الانتخابات العامة في بريطانيا.
وفي تصريح لمحطة "سكاي نيوز" التلفزيونية الأمريكية نقلته "رويترز"، قال "جونسون": "الوضع حرج للغاية، السباق متقارب جدًّا. أقول للجميع إن هناك احتمالًا حقيقيًّا أن نتجه غدًا إلى برلمان معلق".
واعتبر أن "هذا يمثل مزيدًا من الانجراف والاضطراب والتعطيل لهذا البلد".
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
08:30 PM
توقّع أن تتّجه بريطانيا إلى برلمان معلق
وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، السباق الانتخابي بأنه "متقارب للغاية"، وذلك قبل يوم من الانتخابات العامة في بريطانيا.
وفي تصريح لمحطة "سكاي نيوز" التلفزيونية الأمريكية نقلته "رويترز"، قال "جونسون": "الوضع حرج للغاية، السباق متقارب جدًّا. أقول للجميع إن هناك احتمالًا حقيقيًّا أن نتجه غدًا إلى برلمان معلق".
واعتبر أن "هذا يمثل مزيدًا من الانجراف والاضطراب والتعطيل لهذا البلد".
، قبل يوم من الاقتراع.. "جونسون": السباق الانتخابي متقارب والوضع حرج ،
المصدر : الخليج 365
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